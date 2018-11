Positiva chiusura di stagione a Monza per Roberto Malvasio

Ottimale chiusura di stagione per Roberto Malvasio che nella terza edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse ha conquistato la quarantasettesima posizione assoluta (su 77 vetture classificate), abbinando al piazzamento finale il secondo posto nel Gruppo e nella Classe d’appartenenza. Il pilota di Ronco Scrivia ha preso parte alla gara, disputata all’Autodromo Monza Eni Circuit, in coppia con la genovese Martina Balducchi ed al volante di una Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus messagli a disposizione dalla Elite Motor Sport.

“Ho chiuso bene una stagione fatta di alti e bassi – osserva Roberto Malvasio – disputando una gara che, al di là del risultato finale, non disprezzabile, mi ha divertito, soddisfatto e, con il suo elevato chilometraggio, mi ha permesso di proseguire, anche con reali riscontri, il percorso di conoscenza della Mini”.

“Sono rimasto positivamente impressionato – aggiunge il portacolori della Winners Rally Team – dalla vettura fornitami, bene allestita e performante, oltre che dalla qualità professionale di Martina Balducchi, con cui ho corso per la prima volta. Dopo questa simpatica parentesi, ora l’attenzione volge al 2019 ed al nuovo programma che cercherò di allestire con rapidità: ancora cronoscalate ed ancora Mini, ovviamente”.