Portofino, russi rubano borse di lusso in boutique: presi. Utilizzato il jammer

Ieri i carabinieri di Portofino hanno denunciato due russi di 35 e 25 anni per avere commesso un furto all’interno di una boutique muniti di un “Jammer” per disturbare la frequenza antitaccheggio.

I due stranieri, fingendosi turisti, sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale di lusso e con due differenti azioni hanno rubato altrettante borse griffate, del valore complessivo di 5.000 euro, dandosi poi alla fuga.

I carabinieri, avuta notizia del fatto e ottenuta la sommaria descrizione degli autori, sono tempestivamente intervenuti.

I due ladri russi sono stati fermati da un carabiniere libero dal servizio, unitosi ai colleghi nelle ricerche, all’interno di un autobus di linea diretto a Rapallo, sul quale erano saliti per garantirsi la fuga.

La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.