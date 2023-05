Portofino, questa sera inaugura il Dolce & Gabbana al Caffè Excelsior

Portofino sempre più fashion

Da qualche giorno gli stilisti Domenico Mario Assunto Dolce e Stefano Gabbana (D&G) sono presenti nel noto borgo di Portofino.

Niente di nuovo sotto il solo essendo proprietari di una villa, nella baia dell’Olivetta. C’è un però, diciamo meglio, una novità.

Per cominciare ieri sera, quasi in un preludio, si è svolta una festa privatissima nella villa, mentre questa sera, nuova festa, sempre privata, questa volta al civico 54 di piazza Martiri dell’Olivetta.

Si, perché la coppia vuole integrare il mondo della moda con l’arte culinaria. Per questo ha rilevato lo storico locale Excelsior in piazzetta a Portofino che da questa sera si chiamerà Dolce & Gabbana al Caffè Excelsior e verrà inaugurato.

Il tutto inizierà nel tardo pomeriggio quando approderà, pare, lo yacht Toi et Moi, dal quale scenderanno delle modelle, per una sfilata.

Poi in piazzetta ci sarà la festa vera e propria con gli ospiti rigorosamente ad invito. Proprio nei giorni scorsi nel locale c’era stato un po’ di movimento. Tutto si è svolto in modo discreto ma la zona è transennata.

L’Excelsior di Portofino

L’Excelsior è stato il cuore della dolce vita del passato di Portofino.

Inaugurato nel 1924 da Santino Repetto, bisnonno di Giorgio D’Alia, vicesindaco della cittadina, è diventato noto grazie alla frequentazione del bel mondo internazionale e alla nascita del Paciugo, una coppa con gelato di crema e lampone, panna, lamponi freschi e granatina, creata dalla moglie del patron di allora.

Nella sua lunga vita si sono avvicendate svariate gestioni, fino all’acquisizione da parte di Stefano Gabbana e Domenico Dolce con il locale che, per ora, rimarrà tal quale eccezione fatta per gli arredi.

Fashion and food con Dolce & Gabbana al Caffè Excelsior, ma non solo

Dal canto suo la D&G, nata circa quarant’anni fa a Legnano, non è nuova al mondo del food.

A Milano in corso Venezia c’è il Dolce & Gabbana Bar Martini con ristorante, pizzeria con specialità siciliane e cocktail bar. Sono anche note le collaborazioni dei due stilisti con Donnafugata per il vino e Fiasconaro e Perugina per il packaging di panettoni e cioccolatini.

Ora, questa nuova avventura con Dolce & Gabbana al Caffè Excelsior per creare un legame sempre maggiore tra la moda e il food.

Attenzione all’ordinanza anti affollamento del Borgo

Quella di questa sera, sarà una festa per pochi e chi vorrà avventurarsi in quel di Portofino un po’ per curiosità o con l’intenzione di farsi qualche selfie, dovrà ottemperare all’ordinanza anti affollamento emanata dal sindaco Matteo Viacava ed in vigore fino a ottobre che prevede il divieto di sosta prolungata e di foto sulle banchine e in piazzetta e di transito di veicoli, con multe fino a 275 euro. L.B.

