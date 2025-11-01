Portofino Di Vino: degustazione benefica nella piazzetta di Portofino sabato 1 novembre 2025

Un pomeriggio di vino, gusto e solidarietà a Portofino

Sabato 1 novembre 2025, dalle ore 11 alle 17, Portofino ospita la nuova edizione di “Portofino Di Vino”, una degustazione a scopo benefico che unisce vini selezionati e specialità gastronomiche di qualità. L’evento, ambientato nella caratteristica piazzetta di questo borgo di charme della Liguria, invita cittadini e visitatori a scoprire etichette prestigiose, incontrare i produttori e vivere un momento conviviale all’insegna della solidarietà.

Vini italiani e prodotti gastronomici protagonisti della giornata

L’appuntamento si propone come vetrina per cantine e produttori da tutta Italia che desiderano promuovere le proprie eccellenze in un contesto suggestivo come quello di Portofino. Oltre alla degustazione di vini, sarà possibile assaggiare specialità regionali selezionate, valorizzando l’abbinamento fra sapori territoriali e calici raffinati. In tal modo l’iniziativa non solo celebra la cultura del gusto, ma supporta anche una finalità benefica.

Il valore del territorio: Portofino e la viticoltura ligure

Portofino, comune della città metropolitana di Genova, si inserisce in una regione dove la viticoltura vanta antiche radici e una forte identità geografica e culturale. Organizzare un evento come “Portofino Di Vino” significa valorizzare non solo l’ospitalità e il contesto paesaggistico, ma anche l’eccellenza enologica italiana — con particolare riferimento alle produzioni liguri — in un contesto di rete fra produttori, territorio e ospiti.

Informazioni utili e raccomandazioni per partecipare

L’evento si svolgerà nella piazzetta di Portofino. A causa della natura all’aperto e della possibile variabilità meteorologica, gli organizzatori invitano a consultare la pagina Facebook del Comune di Portofino per eventuali aggiornamenti last minute. Si consiglia inoltre di arrivare con anticipo per evitare affollamenti, di prevedere eventuali mezzi pubblici o navette (data la conformazione del borgo) e, per chi desidera partecipare alle degustazioni, di adottare un comportamento responsabile, soprattutto se si è alla guida.

Un gesto di gusto e impegno civico

“Portofino Di Vino” rappresenta molto più di una semplice degustazione: è un’occasione per unire piacere enogastronomico e impegno sociale. Partecipando, gli amanti del buon vino e del buon cibo contribuiscono a sostenere progetti di utilità comune. Allo stesso tempo, il contesto unico di Portofino offre un’esperienza affascinante, capace di fondere eccellenza, convivialità e bellezza territoriale.