Porto Antico, domani centrodestra compatto chiude campagna elettorale

Elezioni comunali di Genova verso la chiusura della campagna elettorale. Ieri sera è stato confermato l’evento di chiusura di campagna elettorale del centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Pietro Piciocchi.

L’appuntamento, come riporta la locandina diffusa dalla coalizione che sostiene Piciocchi, è fissato per domani alle 17,30 in piazza delle Feste al Porto Antico.

La premier Giorgia Meloni (FdI) sarà collegata in diretta video, così come il vicepremier Antonio Tajani (FI). Sarà presente sul palco il vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini (Lega).

Sono poi previsti gli interventi sul palco di Giovanni Donzelli (FdI), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Antonio De Poli (Udc), Alberto Cirio (FI) e del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che sarà accompagnato dal viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi (unico componente ligure del Governo Meloni).

