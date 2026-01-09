Pontedecimo, pedone travolto da un camion: vittima 70enne

Incidente mortale in via Natale Gallino poco prima di mezzogiorno, inutili i soccorsi

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata a Pontedecimo, nel ponente di Genova. Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante mentre si trovava in via Natale Gallino.

L’impatto in via Natale Gallino

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 12. Per cause in fase di accertamento, il pedone è stato colpito da un camion in transito lungo l’arteria principale del quartiere. L’urto si è rivelato particolarmente violento e le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche.

Soccorsi sul posto e interventi d’emergenza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Croce Azzurra di Borzoli insieme all’automedica Golf 2. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’immediato intervento del personale sanitario, per l’uomo non è stato possibile evitare il decesso.

Accertamenti della polizia locale

La polizia locale è stata incaricata dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a regolare la viabilità nella zona, temporaneamente rallentata. Allertati anche i vigili del fuoco di Genova, intervenuti a supporto delle operazioni di sicurezza e messa in sicurezza dell’area.

Notizia in aggiornamento

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube