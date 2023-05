Ponte su Sp 333 di Uscio, Senarega: approvato progetto esecutivo

“Si è conclusa ieri la procedura in Conferenza di Servizi per la approvazione del progetto relativo al ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla SP 333 di Uscio alla progressiva km 7+877, nei Comuni di Avegno e Uscio. Oggi è stata pubblicata la determina dirigenziale con la quale viene approvato il progetto esecutivo e definita la procedura di gara per l’affidamento dei lavori che vedrà un impegno a base d’asta di circa 850mila euro”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili della Città Metropolitana di Genova.

“Ricordiamo – hanno aggiunto – che tale ponte è di fatto costituito da due parti: la più antica, a monte, è il ponte ottocentesco in pietra ad arco, mentre, a valle, è presente l’ampliamento in struttura mista acciaio-calcestruzzo, realizzato alla fine del secolo scorso da Anas, precedente gestore, per adeguare la carreggiata”.

Franco Senarega (Lega), consigliere delegato alla viabilità in Città Metropolitana di Genova ha così commentato il progetto esecutivo approvato: “Come inizialmente previsto, i lavori vedranno la sostituzione della parte di ampliamento più recente con una struttura simile, ma indipendente da quella più antica, in modo che la parte in muratura non venga più sollecitata in modo anomalo da quella adiacente come accade adesso.

E, ovviamente, avrà un dimensionamento idraulicamente compatibile col regolare deflusso delle acque.

Come ho già detto più volte in passato, la SP333 è una delle direttrici provinciali di maggiore lunghezza e complessità nel nostro territorio, e personalmente mi sono impegnato affinché durante la fase realizzativa dei lavori sia garantito, fatti salvi periodi molto limitati, il transito sul ponte almeno a senso unico alternato”.