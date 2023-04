Ponte Pasqua, i controlli della Polizia: 3 persone denunciate

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona, al fine di garantire a tutti, residenti e turisti, un ponte di Pasqua all’insegna della sicurezza, sono proseguiti anche per questo fine settimana i dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalla Questura di Savona e dal Commissariato di Alassio.

Durante questo ultimo week end pasquale, quindi, da venerdì 7 a lunedì 11 aprile, l’attività di controllo del territorio realizzata tra Savona, Alassio e comuni limitrofi, ha visto in totale 1018 persone controllate, e 252 veicoli controllati.

In esito all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti delle Volanti della Questura hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 3 persone: una per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza, una per ricettazione ed un’altra per maltrattamenti in famiglia.

Durante il ponte pasquale è proseguita ad Alassio l’attività della task force composta dai poliziotti del Commissariato e della Polizia Ferroviaria contro le trasferte dei borseggiatori “mordi e fuggi” che raggiungono la riviera in treno nei giorni festivi e del fine settimana: nelle stazioni ferroviarie rivierasche sono stati controllati i viaggiatori in transito.