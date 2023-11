Ponte Parodi, incidente sul lavoro: 25enne grave al S. Martino

Un operaio di 25 anni si trova ricoverato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino dopo che ieri è rimasto ferito mentre stava lavorando nella zona di Ponte Parodi.

Il giovane operaio durante alcune manovra di scarico sarebbe stato colpito da una lastra di marmo all’addome.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Capitaneria di Porto e gli ispettori dell’Asl 3 Genovese specializzati nel rispetto della sicurezza del lavoro.

Spetterà a questi ultimi ricostruire quando accaduto.

Il 25enne è stato soccorso e trasportato al San Martino in codice rosso.

Nella zona sono in corso i lavori per la collocazione del Luna Park di Genova per il periodo natalizio. Il trasloco nell’area di Ponte Parodi è dovuto all’impossibilità dell’utilizzo di piazzale Kennedy per il lavori del Waterfront.