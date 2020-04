Ponte di Genova, mancano 44 metri. Incognita vento di burrasca per Festa 25 aprile

Mancano soltanto i 44 metri finali dell’ultima campata e la struttura metallica del nuovo Ponte di Genova avra’ raggiunto la sua lunghezza definitiva di 1.067 metri.

Lo ha riferito stamane l’agenzia Dire.

E’ stato completato la notte scorsa il varo in quota della penultima campata, quella che ha unito le pile 2 e 3 nel cantiere di Ponente.

L’impalcato, pesante circa 940 tonnellate, e’ stato issato dagli “strand jack” con i carter laterali gia’ montati.

L’operazione si era iniziata poco prima delle 20 di ieri e si e’ conclusa intorno alle 1.15 di oggi.

Il nuovo Ponte di Genova ha cosi’ superato il chilometro di lunghezza e attende l’ultima campata tra la pila 11 e la pila 12, nel cantiere di Levante, nei prossimi giorni della settimana.

Tuttavia, c’è l’incognita vento di burrasca, che potrebbe rallentare il cronoprogramma dei lavori.

Il varo in quota dell’ultima campata dovrebbe avvenire domenica 26 (o forse lunedì 27) e non piu’ sabato 25, come inizialmente auspicato dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che per sabato aveva indicato la “Festa della Ricongiunzione” di Genova e della Liguria.