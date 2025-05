Ponentini a Venezia per la Biennale d’Architettura

Sanremo. Saranno accompagnati dal noto critico d’arte Adalberto Guzzinati gli appassionati d’Arte ponentini di Sanremo ed Albenga per visitare a fine mese la Biennale Architettura 2025 aperta lo scorso 10 maggio.

Fra le molteplici opere e progetti in mostra ai Giardini ed all’Arsenale sicuramente i fedeli della Diocesi di Ventimiglia Sanremo e di quella di Albenga Imperia visiteranno il Padiglione della Santa Sede che quest’anno si trova nel sestiere di Castello, presso il Complesso di Santa Maria Ausiliatrice.

“Si tratta – ci spiega lo stesso Guzzinati- di un progetto che interpreta l’architettura come atto di cura e responsabilità condivisa, capace di rispondere alle sfide sociali ed ecologiche contemporanee, nel decennale della pubblicazione della Lettera Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Un’opera aperta in linea con il pensiero guida della Mostra curata da Carlo Ratti”.

Ed “Opera Aperta” è proprio il titolo della presenza Vaticana a Venezia. A cura dell’architetta e restauratrice Marina Otero Verzier, e della direttrice artistica di Fondaco Italia Giovanna Zabotti il padiglione rappresenta una pratica viva di restauro è un vero e proprio laboratorio di riparazione collettiva la cui direzione artistica e progettazione architettonica sono state affidate a Tatiana Bilbao ESTUDIO (Tatiana Bilbao, Alba Cortés, Isaac Solis Rosas, Helene Schauer) e MAIO Architects (Anna Puigjaner, Guillermo Lopez, Maria Charneco, Alfredo Lérida). Per tutti i sei mesi della Biennale proseguirà il progetto di restauro e riqualificazione del Complesso di Santa Maria Ausiliatrice, esteso su una superficie di più di cinquecento metri quadrati pieno di elementi di grande peso artistico e culturale.

L’edificio venne costruito nel 1171 per essere ospizio per i pellegrini; divenuto poi ospedale, il più antico del centro di Venezia, è stato trasformato, nel Settecento in asilo, scuola e convitto. Dal 2001, il Comune di Venezia lo ha destinato ad attività culturali.

E per i prossimi quattro anni sarà gestito dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, che ne sta curando il restauro come eredità duratura per la città e la sua comunità. Per tutta la durata della Biennale lo spazio ospiterà iniziative ed eventi. (Foto Rosa Daros) Claudio Almanzi

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube