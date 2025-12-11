Ponente Outdoor è un’associazione che si occupa di mountain bike e territorio. E’ presente dal 2013 e, nel tempo, ha creato progetti di sviluppo a tema MTB, vista la forte vocazione del ponente genovese verso questo sport.

Nel tempo, è però mancato uno spazio, dove incontrarsi fisicamente con i soci e ipotizzare le diverse iniziative.

Il gruppo ha quindi trovato uno spazio in affitto nei locali di un ex forno, dove sono stati realizzati uno spazio accoglienza per i soci e gli interessati, un magazzino dove riporre materiali, una piccola officina dove fare riparazioni e manutenzione e anche uno spazio esterno dove lavare le biciclette.

L’associazione tra le proprie attività annovera la pulizia dei sentieri e intende sviluppare tutti quei servizi accessori per rendere ancora più agevole la fruibilità del territorio. Lo spazio sarà intitolato a uno dei soci, prematuramente scomparso, Guido Cassinelli alla quale memoria saranno realizzate ulteriori iniziative. Un centro che sarà spazio di aggregazione, spazio riunioni e dove semplicemente stare insieme per condividere la propria passione.

L’inaugurazione sarà domenica 14 dicembre 2025 in via Chiaramone 15 r a Voltri, con ritrovo alle 830 per giro pedalato sui sentieri locali e cerimonia ufficiale alle ore 11.00 alla presenza delle istituzioni e con la partecipazione della Banda Musicale Città di Voltri. Roberto Polleri

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube