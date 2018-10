Polonia-Italia, Mancini: abbiamo dominato

È soddisfatto Roberto Mancini per il successo della sua nazionale contro la Polonia in trasferta.

“E’ una partita dominata, dovevamo fare gol prima, era ingiusto che finisse 0-0″. Roberto Mancini gioisce per il successo in casa della Polonia, con una rete di Biraghi nel recupero. “Tutti i ragazzi stanno cercando di fare il massimo – aggiunge il Ct della nazionale – E’ una buona vittoria in una partita giocata benissimo. Nel calcio ci vuole tempo, non esistono i maghi. Una nuova era comincia stasera? No, è già cominciata”.

Ora la sfida decisiva contro il Portogallo per sapere il destino azzurro in Nations League.