Polizia locale delegittimata, Gambino: con giunta Salis raddoppiati i morti sulle strade

Polizia locale delegittimata e nuovi numeri della sicurezza stradale in consiglio comunale a Genova. Il capogruppo del gruppo Misto, l’ex assessore alla Sicurezza di FdI Sergio Gambino, ieri in consiglio comunale ha interrogato la giunta Salis sui dati relativi agli incidenti mortali e alle sanzioni erogate dagli agenti.

Gambino ha sottolineato “l’aumento esponenziale” delle vittime sulle strade citando “17-18 morti mentre nel 2024 erano state 7 e nel 2023 erano state 12”.

L’assessora comunale alla Polizia locale Arianna Viscogliosi ha provato a spiegare che, a oggi, gli incidenti mortali classificati come tali sulla rete viaria urbana sarebbero stati 13 senza però contare 2 incidenti mortali dovuti a malori, 2 incidenti avvenuti in territorio provinciale e un decesso avvenuto in ospedale dopo 30 giorni dal sinistro.

“Nel primo semestre gli incidenti mortali sono stati 5, nel secondo 8 – ha aggiunto Viscogliosi – un lieve aumento nel periodo estivo e autunnale dovuto soprattutto a comportamenti scorretti alla guida e alla vulnerabilità dei pedoni, infatti la maggior parte delle vittime sono state pedoni over 65”.

L’ex assessore Gambino ha ribattuto che si tratta di un aumento del 70% circa e che “non riconoscere un problema significa non mettere in atto le misure per risolverlo”.

L’interrogazione di Gambino prendeva le mosse da alcune recenti dichiarazioni dell’assessora comunale che parlava di un calo degli incidenti registrati e di aumento dei controlli: “Peccato che dal 2025 la Polizia locale, con la giunta Salis, non rilevi più gli incidenti senza feriti, il dato che può rendere davvero l’idea è quello che arriva dalle assicurazioni. Inoltre ho sentito parlare di un aumento dei controlli etilometrici, ma io non vedo mai posti di blocco per strada con l’alcoltest”.