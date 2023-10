Plinio: bravi a Lucca, ora Toti revochi titolazione aula a Pertini

L’ex presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e attuale esponente di CasaPound Gianni Plinio in merito al diniego della Comune di Lucca a intitolare una via a Sandro Petrini oggi ha applaudito la decisione e attaccato il governator eligure Giovanni Toti.

“Sono d’accordo con il sindaco e la maggioranza di centrodestra di Lucca che hanno agito in maniera ben diversa dal presidente della giunta ligure Giovanni Toti e dei consiglieri liguri di centrodestra, i quali hanno addirittura dedicato, su richiesta dell’Anpi, la sala consiliare di via Fieschi al presidente partigiano.

Pertini e’ una figura assai divisiva.

Nel 1953 in Parlamento, in occasione della morte di Stalin, celebro’ il sanguinario dittatore sovietico. Da Presidente della Repubblica grazio’ e concesse la pensione ad un partigiano comunista condannato all’ergastolo per la strage di Porzus in cui furono trucidati diciassette partigiani bianchi.

Nel 1980 partecipo’ commosso al funerale del presidente Tito, primo responsabile delle foibe, dei massacri e della pulizia etnica contro gli italiani, giungendo al punto di baciare la bandiera jugoslava.

A tutti e’ noto come Pertini sia stato uno spietato capo partigiano durante la guerra civile e come il suo nome ricorra in molte vicende oscure di quei tempi.

Il governatore Toti prenda esempio dal sindaco di Lucca e provveda a revocare la titolazione dell’aula consiliare. Ci sono ben altre figure cui dedicare l’aula di tutti i liguri”.