Piste ciclabili Genova, Sanremo e Ventimiglia: 360mila euro da Regione Liguria

Sono state assegnate le risorse del bando varato da Regione Liguria per un totale di 360mila euro finalizzati al miglioramento e potenziamento della sicurezza delle piste ciclabili. Ad aggiudicarsi i finanziamenti stanziati dal Ministero delle Infrastrutture i Comuni di Genova, Sanremo e Ventimiglia.

Lo ha riferito oggi Regione Liguria.

I Comuni dovevano superare i 20.000 abitanti ed essere inclusi nel percorso della ciclovia tirrenica. Ecco i dettagli.

Comune di Genova: l’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile in corso Italia (circa 2,2 km) mediante corsia riservata a doppio senso di marcia. La fine dei lavori è prevista nel 2020. L’importo totale dell’intervento ammonta a 654mila euro.

Comune di Sanremo: l’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica a servizio della pista ciclabile (circa 11 km), finalizzati alla messa in sicurezza del percorso. La fine dei lavori è prevista entro novembre 2019. L’importo totale dell’intervento ammonta a oltre 200mila euro.

Comune di Ventimiglia: l’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto tra via Tacito e la traversa di porta treno e Trieste (circa 200 km). La data di fine lavori è prevista entro agosto 2019. L’importo totale dell’intervento ammonta a 200mila euro.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone (FI) – di fondi per aumentare la sicurezza dei diversi percorsi ciclabili e, quindi, di tutti i fruitori delle piste ciclabili. Le risorse sono immediatamente disponibili per dare vita a piste ciclabili sempre più funzionali e aumentare così la loro valenza ambientale e turistica. E’ un’iniziativa separata, ma parallela al grande progetto della Ciclovia tirrenica per cui il Ministero è pronto a stanziare i fondi per Liguria, Toscana e Lazio”.