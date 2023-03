Pirordini vs Ferrero: il senatore presenta interrogazione parlamentare

Ferrero: Ci vedremo in tribunale

Prosegue la vicenda in cui vede il senatore Luca Pirondini (M5S) denunciare la presenza di Massimo Ferrero allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Sampdoria.

Il senatore, che è anche tifoso sampdoriano si è detto contrariato dalla presenza del “Viperetta” allo stadio soprattutto per il fatto che Ferrero, sarebbe entrato con un accredito di Sport e Salute, società di emanazione pubblica.

Per tale motivo avrebbe presentato un’interrogazione parlamentare. I due si sarebbero anche sentiti al telefono non certo per dei convenevoli.

“Oggi Ferrero mi ha chiamato al telefono – spiega Pirondini – telefonata al termine della quale mi ha anticipato che ci vedremo in tribunale. Per me sarà un piacere e se l’intento è stato quello di spaventarmi è chiaro che è incappato in un evidente errore di valutazione.”

“Nel difendere una Società di calcio – prosegue Pirondini – non si difende soltanto l’aspetto sportivo, ma anche quello di tutti quei lavoratori che lavorando per o con la Sampdoria portano a casa a fine mese uno stipendio che gli permette di mantenere la propria famiglia. Ho presentato una interrogazione parlamentare per comprendere secondo quali presupposti Sport e Salute, società di emanazione pubblica, l’avrebbe accreditato lunedì sera allo Stadio Olimpico.”

“Se veramente Ferrero vuole che ci si incontri in tribunale – conclude il senatore – sappia che certamente non mi sottrarrò, anche se per me sarà la prima volta. Per me”.