Pioggia di nuove firme di celebrità per il Muretto di Alassio, dopo un weekend e un lunedì da tutto esaurito

Pioggia di nuove firme di celebrità per il Muretto di Alassio, in Piazza Partigiani, con le quattro serate consecutive di Ligyes – Alassio Genova Cultura Fest, restano non solo ricordi splendidi ma anche nuove e prestigiose firme che vanno ad impreziosire il Muretto di Alassio, simbolo per eccellenza della città.

Christian De Sica, Paola Turci, Stefano Senardi ed Enzo Gragnaniello – alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati e di Angela Berrino, presidente della Fondazione “Mario Berrino per il Muretto di Alassio” – hanno infatti lasciato nei giorni scorsi la propria firma destinata alle piastrelle a loro dedicate, che verranno presto collocate sul Muretto ideato da Mario Berrino insieme a Ernest Hemingway nel 1953. Emozionante il ricordo condiviso da Christian De Sica con Angela Berrino: anche il padre Vittorio De Sica firmò a suo tempo una piastrella per il Muretto, e diresse nel 1943 il film “I bambini ci guardano”, girato ad Alassio.

Un momento speciale ha accompagnato anche la firma di Stefano Senardi, cui sono giunti i videomessaggi d’affetto da Zucchero Fornaciari, Diodato, Paola Turci, Luca De Gennaro e Settimio Benedusi, legati al celebre produttore discografico da profonda amicizia professionale e personale.

Unica a non firmare in questa occasione è stata Marisa Laurito, che la sua piastrella l’aveva già autografata in passato e che sabato ha letteralmente incantato il numeroso pubblico con lo spettacolo “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, insieme a Enzo Gragnaniello. Paola Turci, protagonista della prima delle quattro serate, ha ricevuto il Premio “Alassio per la Musica”, consegnato da Stefano Senardi, in dialogo sul palco con Christian Floris. In apertura della serata, si è tenuta inoltre l’esibizione della giovane cantautrice Maria Tomba, con l’omaggio della sua videoclip girata ad Alassio promossa da Genova Liguria Film Commission, presieduta da Cristina Bolla.

Domenica è stata la volta della proiezione del docufilm “Nero a metà”, omaggio a Pino Daniele firmato da Senardi, che ha emozionato il pubblico con i suoi ricordi personali nella serata accompagnata dalla voce intensa di Chiara Iannicello accompagnata da Giada De Prisco.

Infine, ieri, Christian De Sica ha ricevuto il Premio “Alassio Cinema”, giunto all’ottava edizione, raccontandosi tra ricordi e aneddoti che hanno appassionato e fatto divertire il pubblico insieme a Pino Strabioli e a Christian Floris, in una serata veramente indimenticabile.

Il Festival Ligyes prosegue domenica 17 agosto con il giornalista Aldo Cazzullo, che riceverà il Premio “Alassio per l’Informazione Culturale”, giunto alla sua 19ª edizione.