Pinguini Tattici Nucleari: conosciamo meglio le star del Capodanno a Genova

Dal successo indie all’apice della scena pop italiana, i Pinguini Tattici Nucleari chiudono il loro tour con un evento imperdibile in piazza della Vittoria per il Capodanno 2026

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo. La band nasce tra i banchi di scuola di alcuni amici con il nome ispirato alla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin, e negli anni si è affermata come una delle realtà più rilevanti del pop italiano contemporaneo. Il gruppo, spesso abbreviato in PTN, è composto da musicisti che hanno sviluppato un sound caratterizzato da un mix di ironia, energia e testi ricchi di riferimenti alla quotidianità.

Il percorso artistico dei Pinguini Tattici Nucleari inizia con produzioni indipendenti e autoprodotte, successivamente arricchite da una crescente attenzione del pubblico e della critica. Il loro approdo alla ribalta nazionale avviene nel 2020 grazie alla partecipazione al 70º Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano Ringo Starr, con cui si classificano al terzo posto, consolidando la propria posizione nel panorama musicale italiano.

Crescita e riconoscimenti nella scena musicale italiana

Nel corso degli anni, la band ha raggiunto numeri interessanti in termini di vendite, streaming e presenze live. Con oltre cinque milioni di copie vendute certificate, i Pinguini Tattici Nucleari detengono uno dei record di pubblico per un concerto di una band italiana, raggiungendo circa ottantamila spettatori in un singolo evento all’RCF Arena di Reggio Emilia.

Il loro tour Fake News è stato uno dei tour italiani di maggior successo degli ultimi anni, totalizzando più di un milione di biglietti venduti tra il 2023 e il 2024. Nel 2023, la rivista americana Pollstar ha inserito il tour all’ottavo posto nella classifica mondiale per performance al botteghino, un riconoscimento straordinario per una band italiana contemporanea.

Le hit che hanno segnato la carriera

Tra i brani più celebri della band spiccano alcune hit che hanno conquistato il grande pubblico e consolidato il loro successo radiofonico e digitale. Ridere, pubblicata nel 2020, è stata certificata più volte platino in Italia e resta una delle canzoni simbolo della band, apprezzata per il suo testo ironico e orecchiabile.

La storia infinita, estratto dall’EP Ahia! del 2020, ha raggiunto ottimi piazzamenti in classifica e si è guadagnato diverse certificazioni, diventando un altro tassello fondamentale dell’identità musicale del gruppo.

Più recenti sono i singoli tratti dall’album Hello World, tra cui Romantico ma muori, Islanda e Bottiglie Vuote. Quest’ultimo, in una versione con il cantante Max Pezzali, ha raggiunto la prima posizione nell’airplay radiofonico italiano, confermando il crescente impatto dei Pinguini sull’industria musicale nazionale.

La band ha inoltre collaborato con altri artisti: un esempio è Nightmares, pubblicato nel 2023 insieme al rapper Bresh, il quale ha raggiunto le posizioni alte delle classifiche italiane e ottenuto riconoscimenti di doppio platino.

Il tour negli stadi e l’epilogo a Genova per Capodanno

Dopo anni di gavetta e una crescita costante, i Pinguini Tattici Nucleari hanno intrapreso nel 2025 un tour negli stadi italiani denominato Hello World – Tour Stadi 2025. L’itinerario ha incluso tappe in città come Milano con doppio sold out allo Stadio San Siro, Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino e Roma allo Stadio Olimpico, oltre ad altre date in piazze importanti come Firenze, Napoli e Ancona.

Questo tour ha confermato il forte legame tra la band e i propri fan, portando per la prima volta i brani dell’ultimo album in contesti dal vivo di grande portata, con esibizioni energetiche e partecipative. Oltre 420.000 biglietti venduti, decine di dischi di platino e oltre un miliardo di stream sulle piattaforme digitali testimoniano la popolarità crescente dei Pinguini anche oltre i confini tradizionali del pop italiano.

La conclusione del Hello World – Tour Stadi 2025 sarà celebrata con un grande concerto di Capodanno 2026 in piazza della Vittoria a Genova. La band bergamasca salirà sul palco il 31 dicembre 2025 per salutare il nuovo anno insieme ai fan e ai residenti, in una serata gratuita e aperta a tutti, inserita nell’evento Genova Countdown 2026. La città si prepara ad ospitare migliaia di persone attratte non solo dalla popolarità dei Pinguini, ma anche dalla varietà di musica e intrattenimento che caratterizzerà la notte di San Silvestro.

