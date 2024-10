Nell’Imperiese un edificio disabitato è crollato la scorsa notte a Buggio, frazione del Comune di Pigna, nell’alta Val Nervia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma a scopo precauzionale tre persone, abitanti in un edificio adiacente a quello crollato, sono state evacuate.