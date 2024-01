Pieve Ligure Alta, possibile interruzione servizio idrico

Venerdì 19 gennaio 2024, dalle 9 alle 12

Interruzione idrica a Pieve Ligure Alta dove per un intervento di ripristino di conduttura idrica in Piazzale San Michele, nella giornata di domani, venerdì 19 gennaio 2024, nella fascia oraria 9-12, sarà possibile l’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua.

Le vie interessate sono: Via Bragale, Via Priaruggia, Via Chiossa, Via alla Chiesa, Via San Bernardo, Via Massone, Via Olcese, Via Baralla, Via Roma (soltanto la parte alta) e tratti contigui a quelli indicati.

A comunicarlo è iReti.