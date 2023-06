Pieve Ligure, – 1 alla prima della Festa della Salsiccia

Ci siamo. Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano poco più di 24 ore alla prima edizione della “Festa della Salsiccia” di Pieve Ligure.

La Proloco Pieve Ligure APS, con il patrocinio del Comune di Pieve Ligure e la collaborazione di S.O.C.M.S. Pieve Ligure, è in fibrillazione per questa prima edizione di quella che si preannuncia la serata enogastronomica più succulenta di questo giugno 2023.

L’appuntamento è per sabato 17 giugno 2023

Dopo le acciughe di Teriasca e i gamberoni del Poggio di Bogliasco sabato 17 giugno 2023 tocca a Pieve Ligure farla da padrona con la sua mitica salsiccia che gli abitanti del piccolo borgo ligure conoscono bene.

Sabato sera il Golfo Paradiso si tinge di giallo e rosso; il giallo della birra e il rosso della salsiccia che verranno serviti a ritmo frenetico come solo i volontari della Proloco Pieve Ligure APS e della S.O.C.M.S. Pieve Ligure sanno fare.

Giovanissimi e meno giovani, uomini e donne, bambini e ragazzi tutti uniti, tutti insieme in una serata fatta di buon cibo e divertimento. Tutti al servizio di coloro che saliranno a Pieve Alta per godersi questo sabato sera in allegria. A Pieve si mangia, si beve e ci si diverte!

Con la Festa della Salsiccia, l’occasione è tra le più ghiotte e la causa tra le più nobili. La Proloco Pieve Ligure APS organizza questa serata dove una parte dell’incasso verrà devoluto in beneficienza alla popolazione dell’Emilia Romagna gravemente colpita dagli ultimi eventi alluvionali e all’Associazione AI.MCTO odv “Le Mani di Filippo” (www.lemanidifilippo.org).

Festa della Salsiccia: un bus navetta gratuito per arrivare

La Proloco di Pieve Ligure ha messo a disposizione un servizio di navetta bus gratuito che partirà dalle h. 18.00 dalla Stazione Ferroviaria di Pieve Bassa e proseguirà fino alle 24.00 portando a Pieve Alta e riportando a Pieve Bassa i passeggeri, che potranno lasciare i propri mezzi di trasporto al parcheggio loc. La Piccola, per l’occasione gratuito.

Protagonista della serata la “Luganega”, un piatto dell’antica tradizione popolare ligure, le cui origini sono vantate anche da Longobardi, Veneti e Trentini. La terra di origine sembrerebbe la Basilicata anche se fin dal I secolo A.C. si parla di un certo uso di insaccare nel budello di maiale la sua carne insieme a spezie varie e sale.

Per assaggiare la salsiccia di Pieve Ligure non rimane altro che raggiungere il borgo del Golfo Paradiso sabato sera 17 giugno, accomodarsi sulle panchine allestite in piazza San Michele, la piazza centrale del paese, e attendere il proprio tra una risata e l’altra godendo del mare all’orizzonte. Tra una salsiccia e l’altra e una birra fresca i palati più goderecci avranno di che soddisfarsi.

Dopo una cena succulenta non rimarrà altro che scatenarsi nelle danze con la musica di dj set. Perché a Pieve si balla, eccome se si balla!

E chi frequenta il paese del Golfo Paradiso lo sa bene, basta pensare alla Sagra della Paella che ad ogni anno a luglio raduna persone da ogni angolo della Regione e non solo.

Non rimane altro che darvi l’appuntamento a Pieve Alta, domani, sabato sera 17 giugno a partire dalle h. 19.00; il divertimento è assicurato, la salsiccia pure! Sabrina Malatesta

Info: Proloco Pieve Ligure APS

FB: prolocopieveligure; email: prolocopieveligure@gmail.com