Pieve di Teco tra i Borghi più belli d’Italia: Liguria a quota 29

Il riconoscimento ufficiale rafforza il ruolo della regione tra le eccellenze nazionali dei centri storici

Pieve di Teco entra ufficialmente nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, portando a 29 il numero dei comuni liguri riconosciuti dall’associazione nata nel 2002 in ambito Anci. Con questo risultato, la Liguria consolida la propria presenza tra le regioni più rappresentate a livello nazionale per qualità e valorizzazione dei centri storici.

La Liguria ai vertici della classifica

Grazie al nuovo riconoscimento assegnato al borgo dell’entroterra imperiese, la Liguria si colloca al quarto posto in Italia per numero di comuni inseriti nel circuito, preceduta soltanto da Umbria, Marche e Toscana. Un dato che conferma il peso del patrimonio storico e paesaggistico regionale nel panorama turistico nazionale.

I borghi liguri riconosciuti

La distribuzione dei borghi premiati interessa tutte le province liguri. Nell’Imperiese i comuni riconosciuti salgono a undici, con Pieve di Teco che si aggiunge a realtà già affermate dell’entroterra e della costa. Seguono la provincia di Savona con nove borghi, la Città Metropolitana di Genova con due e la Spezia con sette centri inseriti nel circuito nazionale.

I criteri di valutazione e il valore del riconoscimento

Il riconoscimento non ha carattere simbolico, ma deriva da un percorso di valutazione basato su parametri rigorosi che riguardano la qualità architettonica, la tutela del patrimonio storico, l’assetto urbanistico e la vivibilità del borgo. Elementi che, nel caso di Pieve di Teco, hanno evidenziato una gestione attenta del centro storico e un equilibrio tra identità culturale, servizi e accoglienza turistica.

Un modello per l’entroterra ligure

Pieve di Teco viene indicata come esempio virtuoso di borgo dell’entroterra, capace di svolgere un ruolo di riferimento per l’Alta Valle Arroscia. L’ingresso nel circuito apre ora nuove prospettive in termini di promozione territoriale, collaborazione tra comuni e sviluppo di un’offerta turistica orientata alla qualità e alla sostenibilità.

