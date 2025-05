Con una carriera internazionale nel mondo del lusso, guiderà l’evoluzione della maison fondata nel 1780, puntando su artigianalità, innovazione e sostenibilità

Cambio ai vertici per Pietro Romanengo fu Stefano, la storica confetteria genovese fondata nel 1780 e considerata la più antica d’Italia nel suo genere. A guidare la nuova fase di crescita e trasformazione dell’azienda sarà Violante Avogadro di Vigliano, nominata Amministratrice Delegata.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore del lusso e del lifestyle internazionale, Violante Avogadro ha ricoperto ruoli di primo piano in aziende iconiche come Gucci, Ralph Lauren Home, Montblanc, Roger Vivier e illycaffè. Inserita da Forbes tra i 100 Top Managers in Marketing and Communication, porta in Romanengo una visione moderna e globale, capace di coniugare il valore della tradizione con l’innovazione e le nuove esigenze del mercato contemporaneo.

Il suo arrivo coincide con una fase cruciale per Romanengo, che oggi guarda al futuro con l’obiettivo di rinnovare l’identità storica del marchio, mantenendo intatti i valori che lo contraddistinguono da quasi 250 anni: qualità, cultura e bellezza. La nuova guida strategica punterà su artigianalità, sostenibilità e sviluppo internazionale, ridefinendo il posizionamento del brand nel panorama dell’eccellenza dolciaria.

Tra i primi progetti annunciati sotto la nuova direzione, emerge l’apertura di un nuovo Salon de Thé nel cuore di Genova, accanto allo storico punto vendita di Soziglia, attivo dal 1814. Uno spazio che unirà tradizione e contemporaneità, offrendo un’esperienza sensoriale e culturale nel segno della raffinatezza Romanengo.

«Romanengo rappresenta da sempre un punto di riferimento nel panorama gastronomico italiano — un ponte tra arte dolciaria, cultura e raffinatezza. Questa maison racchiude una storia straordinaria e un patrimonio di valori profondi. Mi impegno con entusiasmo a guidare la sua evoluzione, affinché passato e futuro possano dialogare in modo coerente e ispirato», ha dichiarato Violante Avogadro di Vigliano, esprimendo il suo senso di responsabilità e la visione che intende imprimere al brand.

Con questo nuovo corso, Romanengo si conferma un’eccellenza ligure in grado di innovare nel rispetto della sua tradizione secolare, rafforzando il legame con Genova ma aprendosi sempre più al mondo.

