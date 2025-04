Pietro Piciocchi presenta il suo programma elettorale

Pietro Piciocchi, candidato sindaco alla città di Genova, ha presentato questo pomeriggio a Terrazza Bonsai, di Salita Santa Caterina, il proprio programma elettorale.

Ad introdurre l’incontro Susanna Messaggio in una sala gremita dei rappresentanti dei partiti della coalizione di centrodestra e di tanti candidati.

Della coalizione fanno parte: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, le liste civiche Vince Genova Piciocchi Sindaco e Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova, Udc, Socialisti e Pensiero Popolare Italiano.

Presenti l’on Ilaria Cavo, candidata a vice sindaco, il presidente della Regione Marco Bucci, il vice ministro del Mit Edoardo Rixi, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, l’assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali Massimo Nicolò, il consigliere regionale di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano, Barbara Grasso, vicepresidente di Orgoglio Liguria.

Tra i punti del programma si va dal progetto sull’invecchiamento attivo, alla mobilità, alle ripetizioni gratuite per gli studenti, agli asili a costi sostenibili e le infrastrutture per arrivare all’abbattimento delle liste d’attesa per le case popolari e la creazione di 20 mila posti di lavori in 5 anni di mandato e la prosecuzione della gratuità dei bus per gli over 70.

In un programma di 51 slide sono state avanzate le proposte per tutti i municipi. Nessuna menzione sulla funivia del Lagaccio.

