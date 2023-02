Pierluca Mariti in Stradanuova a Genova. Il 24 febbraio va in scena il comico conosciuto come @Piuttosto_che.

Pierluca Mariti in Stradanuova, i dettagli.

Stradanuova è onorata di presentare lo spettacolo di Pierluca Mariti alias @Piuttosto_che, uno dei comici più seguiti sui social! Davvero non vediamo l’ora di vederlo!

Prima dello spettacolo, a partire dalle 19.30 si potrà fare aperitivo (7€) con dj set de IlTede Fabio Tedeschi!

Aperitivo così composto: bicchiere di birra alla spina artigianale, formaggi del territorio con gelatina e salame del salumificio Castiglione Chiavarese, il tutto accompagnato da focaccia con le trebbie!

La birra sarà disponibile per tutto lo spettacolo! Aperitivo a cura di Birrificio Taverna del Vara.

“Ho fatto il classico” – Pierluca Mariti – RASSEGNA BIG

Date

24 febbraio 21.00

Descrizione

Alle superiori ci si ritrova spesso a studiare cose scritte da gente vissuta centinaia, se non migliaia, di anni prima. Il mantra è sempre lo stesso: è tutto molto attuale.

Pur di non cimentarsi nello spiegare i sillogismi aristotelici su TikTok, Pierluca ha deciso di riprendere in mano alcune letture dei grandi classici per guardarle con la lente dell’attualità. Senza la pretesa di voler trarre grandi insegnamenti di vita, però. Piuttosto, con la voglia di ridere del presente in un viaggio attraverso le parole del passato.

Lo spettacolo “Ho fatto il Classico” compie un percorso attraverso la letteratura con testi, citazioni e collegamenti inusuali, ma non è rivolto però soltanto a chi ha fatto il Classico e, promettiamo, non serve ricordarsi la terza declinazione.

Un reading che combina monologhi comici con momenti di improvvisazione, qualche incursione didattica e uno o due fugaci momenti emotivi.

Maggiori info

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

http://www.teatrostradanuova.it