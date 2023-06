Piazzale Kennedy, colombiane con marijuana e irregolari: denunciate

Ieri i carabinieri di Genova San Giuliano, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un italiano per oltraggio a pubblico ufficiale e due colombiane di 25 e 43 anni per immigrazione clandestina.

Le due straniere, durante un controllo in Piazzale Kennedy, sono risultate irregolari sul territorio nazionale e sono state trovate in possesso di alcuni grammi di marijuana per cui una delle due veniva segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

L’italiano in loro compagnia, nel corso dell’identificazione, ha inveito contro i militari per cui è stato denunciato.