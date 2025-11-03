Piazza don Gallo, uomo a terra e marocchino armato di forbici: bloccato da Polizia locale

Venerdì scorso gli agenti di una pattuglia della Polizia locale di Genova, durante il servizio di controllo nel Centro storico, sono stati fermati da un passante che segnalava un diverbio tra due persone all’intersezione tra via San Luca e salita San Siro.

Gli agenti sono tempestivamente intervenuti sul posto, in piazza Don Gallo, dove hanno trovato tre stranieri, di cui uno a terra trattenuto per una gamba.

Gli agenti hanno anche visto un 40enne di origine marocchina, senza fissa dimora, armato di un paio di forbici, poi consegnate alla pattuglia, che è risultato privo di documenti di identità.

Dalle successive sommarie informazioni rese dai testimoni e dalla querela presentata dalla persona offesa, è emerso che il nordafricano avrebbe utilizzato le forbici per minacciare un altro straniero, senza apparente motivo.

Accompagnato presso gli uffici del Corpo per l’identificazione, il fermato è risultato gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e da numerosi precedenti per spaccio, reati contro la persona e contro il patrimonio. Tuttavia, non era mai stato rimpatriato.

Pertanto, al termine degli accertamenti, il 40enne marocchino è stato preso in carico dalla Polizia di Stato e condotto presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) competente per l’esecuzione del rimpatrio coattivo.

