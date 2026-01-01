Piazza delle Erbe, 19enne fa esplodere botti: amputate tre dita della mano

I sanitari del 118 poco dopo la mezzanotte di ieri sono intervenuti in piazza delle Erbe, cuore della movida del Centro storico di Genova, dove un 19enne tunisino è rimasto gravemente ferito a una mano.

Il giovane ha fatto esplodere dei botti durante i festeggiamenti di Capodanno e un grosso petardo gli è esploso in mano , tra la folla euforica che urlava e brindava e all’inizio del 2026.

Il ferito è stato soccorso e tasportato in ambulanza al Pronto soccorso del San Martino, dove è stato ricoverato e operato con 30 giorni di prognosi.

I medici hanno sottoposto il paziente a un intervento d’urgenza per tentare di limitare i danni, ma non è stato possibile evitare l’amputazione di tre dita.

Al momento, le sue condizioni risultano stabili, con una prognosi di diverse settimane, anche se le conseguenze dell’incidente sono permanenti.

Oltre alla perdita delle tre dita della mano, il 19enne ha riportato ustioni profonde e lesioni a tendini e nervi dell’arto.

Aggiornamento. Altri due giovani, italiani di 15 e di 22 anni, sono stati medicati al San Martino per lievi ferite riportate durante l’esplosione dei botti di Capodanno. I due sono stati dimessi con prognosi di alcuni giorni.