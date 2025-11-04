Piantedosi: ora i sindaci di sinistra vogliono più Polizia? Li accontento subito

“Demilitarizzare le nostre città” e “meno Polizia in giro”. E’ sempre stato il “mantra” dei sindaci di sinistra, che però oggi richiedono più Forze dell’ordine sul territorio.

E così stamane il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di area leghista, ha in sostanza risposto “vi accontento subito” ai sindaci di sinistra Beppe Sala (Milano), Silvia Salis (Genova) e Sara Funaro (Firenze).

Commentando i dati relativi alla criminalità nelle province italiane e le richieste dei primi cittadini di Milano, Genova e Firenze di maggiori risorse e agenti sul territorio, il ministro Piantedosi ha infatti dichiarato: “I sindaci dicono giustamente che aspirano sempre ad avere maggiori risorse, le chiedono ogni volta che ci incontriamo e noi progressivamente assecondiamo questa tendenza.

Le risorse sono state messe in campo, abbiamo assunto circa 40mila persone dall’inizio del mandato di governo.

Io sono contento che ci sia questa aspirazione ad avere risorse crescenti nelle Forze dell’ordine, dopo anni in cui si parlava di demilitarizzazione delle città e quindi la necessità di non vedere troppa Polizia in giro.

Invece oggi siamo tutti uniti culturalmente rispetto al fatto di aspirare ad avere più forze di Polizia”.