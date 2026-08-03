Piano pandemico in Liguria: Matteo Bassetti coordinatore scientifico regionale

Il prof. genovese Matteo Bassetti è stato nominato coordinatore del Gruppo tecnico-sanitario regionale per l’aggiornamento del Piano pandemico di Regione Liguria

“Dopo la riunione del 13 luglio, giorno in cui si è insediato il Gruppo tecnico-sanitario regionale per l’aggiornamento del Piano pandemico della Regione Liguria e a seguito della costituzione del gruppo di lavoro, il coordinamento scientifico regionale è stato affidato al professore Matteo Bassetti.

Su richiesta del Ministero della Salute rivolta alle Regioni e alle Province autonome di designare tre rappresentanti del Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione e Sanità Pubblica, Regione Liguria ha proposto allo stesso Comitato Interregionale il prof. Matteo Bassetti”.

Lo hanno comunicato ieri sera i responsabili di Regione Liguria.