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Piano pandemico in Liguria: Matteo Bassetti coordinatore scientifico regionale

Genova, archiviata la querela di Bassetti contro Codacons Genova, archiviata la querela di Bassetti contro Codacons
Prof. genovese Matteo Bassetti (foto d'archivio)

Il prof. genovese Matteo Bassetti è stato nominato coordinatore del Gruppo tecnico-sanitario regionale per l’aggiornamento del Piano pandemico di Regione Liguria

“Dopo la riunione del 13 luglio, giorno in cui si è insediato il Gruppo tecnico-sanitario regionale per l’aggiornamento del Piano pandemico della Regione Liguria e a seguito della costituzione del gruppo di lavoro, il coordinamento scientifico regionale è stato affidato al professore Matteo Bassetti.

Su richiesta del Ministero della Salute rivolta alle Regioni e alle Province autonome di designare tre rappresentanti del Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione e Sanità Pubblica, Regione Liguria ha proposto allo stesso Comitato Interregionale il prof. Matteo Bassetti”.

Lo hanno comunicato ieri sera i responsabili di Regione Liguria.

 

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