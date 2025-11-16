Piani di Praglia, tornati a casa i 3 ragazzi ritenuti dispersi: avevano i cellulari scarichi

Era una sorta di falso allarme quello che nel pomeriggio di ieri ha fatto scattare le ricerche per tre giovani escursionisti ritenuti dispersi nella zona dei Piani di Praglia, nell’entroterra di Genova colpito oggi dal maltempo.

I ragazzi si erano avventurati sui monti nella tarda mattinata, poi non avevano più comunicato loro notizie, così è scattato l’allarme.

E Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ricerca.

Ieri sera, invece, i ragazzi sono tornati a casa autonomamente e in ottime condizioni di salute.

Avevano soltanto i telefoni cellulari scarichi e non erano quindi riusciti ad avvisare del rientro e delle loro condizioni di salute i loro famigliari, che giustamente, stante il maltempo, erano in ansia e preoccupati.