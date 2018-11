Piaggio Aerospace presenza distanza al Mise d’insolvenza

Brutte notizie per Piaggio Aerospace che ha preso la decisione di presentare istanza al Mise per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria a causa dello stato d’insolvenza della società.

Lo si legge in una nota della Mubadala Investment Company, società di Abu Dhabi che sosteneva finanziariamente Piaggio Aerospace.

“Negli ultimi 12 anni – si legge nella nota – Mubadala ha investito in modo significativo in Piaggio Aerospace, apportando consistenti capitali, promuovendo l’efficienza operativa e lo sviluppo di un piano industriale per nuovi potenziali programmi di Piaggio Aerospace.

Dopo l’approvazione del piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare nel dicembre 2017, Mubadala ha continuato a sostenere la società nei suoi sforzi per la creazione di un business sostenibile e redditizio.

Tuttavia, le principali fondamentali assunzioni del piano di risanamento non si sono verificate e Mubadala non è in condizione di apportare ulteriori risorse finanziarie in Piaggio Aerospace in assenza di concrete prospettive di raggiungimento di una situazione di autofinanziamento e redditività delle attività.

Purtroppo, a causa delle notevoli sfide affrontate dal business e dalle attuali condizioni economiche, la situazione non è più sostenibile per la società. Pertanto, Mubadala con rammarico prende atto che il Consiglio di Amministrazione di Piaggio Aerospace ha presentato istanza di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria”.