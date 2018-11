“Poco fa ho sentito il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul caso Piaggio Aerospace. Ho ribadito al ministro che Regione Liguria considera Piaggio e i suoi lavoratori tutto patrimonio industriale e tecnologico irrinunciabile per il nostro territorio e per l’Italia tutta.

Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla vicenda Piaggio Aerospace, per cui l’azienda ha presentato istanza di amministrazione controllata per stato d’insolvenza.

“Il ministro Di Maio – ha aggiunto Toti – ci ha spiegato che la strada dell’amministrazione controllata è stata individuata come quella di maggior tutela per l’azienda e che, attraverso questo strumento, si lavorerà per dare un nuovo assetto stabile al gruppo e che l’esecutivo sosterrà i piani di sviluppo necessari.

Nei prossimi giorni sarà convocato al Mise il tavolo su Piaggio per confrontarsi con parti sociali e istituzioni locali sul percorso che si apre con l’Amministrazione straordinaria.

Ho ribadito al ministro che per Regione Liguria è irrinunciabile non solo il salvataggio ma il rilancio di Piaggio, azienda che insiste su un territorio già dichiarato area di crisi complessa”.