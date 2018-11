Piaggio Aerospace, Ardenti e Senarega: priorità per il Paese. Urgenza è tutelare posti di lavoro

“Ora più che mai è necessario un serio piano di sviluppo per rilanciare Piaggio Aerospace e salvaguardare il nostro know how di eccellenza nel comparto della Difesa, ma quello che è ancora più urgente è tutelare i posti di lavoro e le famiglie sul territorio, già dichiarato di ‘crisi complessa’. Occorre quindi concentrarsi per difendere l’occupazione in Liguria e Piaggio Aerospace deve essere messa in grado di avere un futuro sostenibile”.

Lo hanno dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senrega e il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega) a seguito dell’istanza di amministrazione controllata per stato d’insolvenza presentata ieri dall’azienda al Ministero dello Sviluppo economico.

“Nei prossimi giorni – hanno aggiunto Ardenti e Senarega – al Mise sarà convocato un tavolo per il confronto con i rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati sul percorso che si apre a seguito dell’istanza di amministrazione controllata, per stato d’insolvenza, presentata dall’azienda.

In ballo ci sono circa 1200 posti di lavoro.

La nostra regione non può rinunciare ad aziende come Piaggio Aerospace e la questione deve essere affrontata come priorità per il Paese.

Siamo al fianco dei lavoratori, che da stamane sono in assemblea permanente”.