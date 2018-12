Piaggio Aero, questa mattina incontro in Regione: attesa nomina commissario

In attesa della nomina di un Commissario straordinario, annunciata per oggi dal Ministero dello Sviluppo economico, stamane è in programma un incontro in Regione tra il governatore ligure Giovanni Toti e una delegazione sindacale di Piaggio Aero.

Il tema è il futuro produttivo dell’azienda a Villanova d’Albenga e Sestri Ponente.

I vertici della Piaggio Aero hanno chiesto al ministero dello Sviluppo Economico l’amministrazione controllata per stato d’insolvena. Successivamente, gli stipendi di novembre non stati pagati ai lavoratori che hanno quindi indetto uno sciopero con presidi a Villanova e Sestri Ponente.

Lo scorso venerdì i dipendenti sono scesi in piazza per manifestare la propria rabbia e preoccupazione. Con la nomina del Commissario per prima cosa dovrebbero essere pagati i salari dovuti ai lavoratori.