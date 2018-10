La scorsa notte poco dopo le 4.15, i vigili del fuoco della Gadda, sono intervenuti con la motonave 1082 presso il bacino della Darsena, nei pressi del Museo del Mare, per soccorrere un peschereccio di 20 metri alla deriva in quello specchio acqueo. Appurato che a bordo non vi fosse nessuno in difficoltà, la motonave ha trainato al molo il relitto e lo ha nuovamente ormeggiato.

Il motivo della perdita degli ormeggi è al vaglio della Capitaneria di Porto presente sul posto.