Pesca vietata a Portofino, sanzioni oltre 4 mila euro

Controlli nella baia di Paraggi: multati due pescatori sorpresi nell’Area Marina Protetta

Controlli mirati nello specchio acqueo dell’Area Marina Protetta di Portofino hanno portato all’emissione di sanzioni per oltre 4.000 euro nei confronti di due pescatori dilettanti. L’episodio si è verificato nelle acque antistanti la baia di Paraggi, uno dei tratti più tutelati del litorale ligure.

L’intervento della Guardia Costiera

I militari impegnati nell’attività di vigilanza hanno individuato un’imbarcazione impegnata in attività di pesca all’interno del perimetro protetto. Durante il controllo è emerso che i due occupanti stavano pescando in una zona sottoposta a specifiche restrizioni ambientali, previste dal regolamento dell’area marina.

L’operazione rientra nelle consuete attività di monitoraggio finalizzate alla tutela dell’ecosistema marino e al rispetto delle norme che regolano le attività consentite.

Le irregolarità contestate

Dagli accertamenti è risultata l’assenza della comunicazione obbligatoria dell’attività di pesca sportiva agli uffici ministeriali competenti. A questa violazione si è aggiunta la mancanza dei permessi specifici richiesti per operare all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Le infrazioni hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative di importo complessivo superiore ai 4.000 euro, come previsto dalla normativa vigente a tutela delle zone marine sottoposte a protezione.