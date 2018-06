Pesante aumento tariffe luce e gas: dal primo luglio +6,5% e +8,2%

Brutte notizie per le famiglie e, più in generale, per i consumatori. Dal prossimo primo luglio, infatti la spesa per l’energia, per la famiglia tipo in tutela, registrerà un incremento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale.

Lo comunica l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, spiegando che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio hanno “pesantemente influenzato” i prezzi nei mercati all’ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che tutelato.

In particolare dal primo luglio, con le nuove tariffe per luce e gas, la spesa per l’elettricità per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole, tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018, sarà di 537 euro, con una variazione del +4,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, ovvero il 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, con un aumento di circa 24 euro all’anno.

Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.050 euro, con una variazione del +2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a circa 21 euro all’anno.