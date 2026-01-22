Perturbazione atlantica in arrivo: piogge diffuse, nevicate a bassa quota

Oltre alla pioggia anche venti sostenuti nelle aree interne

La Liguria si prepara a una nuova fase di maltempo invernale, con temperature rigide e un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

L’avvicinamento di un sistema perturbato di origine atlantica favorisce, già da giovedì, un aumento della copertura nuvolosa a partire dal settore occidentale della regione.

Dalla mattinata di venerdì 23 gennaio il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con precipitazioni irregolari che nel corso delle ore diventeranno più frequenti e diffuse. Nel pomeriggio i fenomeni risulteranno maggiormente persistenti sul Levante ligure, mentre l’entroterra sarà interessato da un contesto favorevole alle nevicate.

Allerta gialla per neve nelle aree interne

Alla luce degli ultimi aggiornamenti modellistici, Arpal ha disposto un’allerta gialla per neve attiva dalle 12 fino a mezzanotte di venerdì nelle zone interne D ed E. Il provvedimento riguarda l’area che comprende la Valle Stura, l’entroterra savonese e la Val Bormida, oltre alle valli Scrivia, Trebbia e Aveto.

Le nevicate sono attese in prevalenza sui versanti padani, con intensità generalmente debole ma localmente moderata nelle ore pomeridiane. Le quote neve si manterranno basse, attestandosi intorno ai 300-400 metri nei settori occidentali e nella Valle Scrivia, mentre saliranno tra i 700 e i 900 metri nelle valli Trebbia e Aveto.

Vento, ghiaccio e possibili disagi alla circolazione

Il quadro meteorologico sarà completato da un rinforzo della ventilazione. Sono previsti venti settentrionali e nord-occidentali sul Centro-Ponente, con raffiche che potranno raggiungere i 40-50 km/h, mentre lungo la costa di Levante soffieranno correnti orientali e sud-orientali. Nelle aree interne centrali non si escludono episodi localizzati di pioggia congelantesi.

La combinazione tra neve a quote medio-basse e temperature rigide potrà generare criticità sulla rete stradale, in particolare nei fondovalle e lungo alcuni tratti autostradali delle zone interne interessate dall’allerta. Il contesto climatico, caratterizzato da freddo intenso e ventilazione sostenuta, potrà inoltre causare condizioni di disagio fisiologico soprattutto nelle aree lontane dalla costa.

Nuovo peggioramento atteso nella giornata di sabato

La fase perturbata proseguirà anche nella giornata di sabato, quando un ulteriore fronte atmosferico interesserà la regione. Dopo una mattinata con precipitazioni assenti o molto deboli, dal pomeriggio è previsto un rapido peggioramento, con il ritorno della neve sui versanti padani e nelle zone interne tra Savonese e Genovesato. In presenza di rovesci più intensi, non è esclusa la possibilità di qualche fiocco anche lungo la costa savonese.

