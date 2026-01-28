Perquisizioni in Deutsche Bank per sospetto riciclaggio

Indagine della Procura di Francoforte, il titolo scivola in Borsa

Le autorità tedesche hanno avviato una serie di perquisizioni negli uffici di Deutsche Bank, nell’ambito di un’indagine per presunto riciclaggio di denaro. L’operazione, condotta dagli agenti dell’Anticrimine federale, ha interessato la sede centrale dell’istituto a Francoforte e una filiale situata a Berlino, attirando immediatamente l’attenzione dei mercati finanziari.

L’intervento delle autorità giudiziarie

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Francoforte, che sta verificando il possibile coinvolgimento di responsabili e dipendenti della banca, al momento non identificati, in operazioni sospette legate a flussi finanziari di origine estera. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, le verifiche riguarderebbero transazioni riconducibili a società straniere, potenzialmente utilizzate per finalità di riciclaggio.

Il contesto internazionale dell’indagine

Le attenzioni degli inquirenti si concentrerebbero su aziende collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, inserito nella lista delle sanzioni dell’Unione Europea dalla primavera del 2022 per i suoi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. Le autorità stanno valutando se tali legami possano aver avuto un ruolo nei movimenti finanziari finiti sotto osservazione.

La posizione di Deutsche Bank

Interpellata sulla vicenda, Deutsche Bank ha confermato che nei propri uffici è in corso un’indagine da parte della Procura di Francoforte, precisando di collaborare pienamente con le autorità competenti. L’istituto ha tuttavia fatto sapere che, allo stato attuale, non verranno diffusi ulteriori dettagli sull’operazione. L’indagine arriva alla vigilia della presentazione dei risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio 2025.

Reazione dei mercati

La notizia delle perquisizioni ha avuto un impatto immediato sul titolo in Borsa. A Francoforte, le azioni di Deutsche Bank hanno registrato una flessione significativa, con un calo del 2,8%, attestandosi a 32,48 euro, in un contesto di forte attenzione degli investitori agli sviluppi giudiziari.

