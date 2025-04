Per la Sampdoria derby con lo Spezia: è l’ennesima gara per la vita!

AAA cercasi, per la Sampdoria, spirito di appartenenza, personalità ed abnegazione a La Spezia, domenica 6 aprile alle ore 17,15.

Tutte prerogative di Roberto Romei (nella foto), classe 1957, che ci ha lasciato alla vigilia di un derby dai toni accesi e insidioso per entrambi le compagini. (nella foto),

Quasi 50 presenze con la maglia blucerchiata per il noto “ picchia Romei” che non è stato un campione ma un gladiatore con la maglia blucerchiata disegnata sul corpo.

Ora la Sampdoria, dopo la disfatta interna con il Frosinone, in piena zona retrocessione, è chiamata a sette finali per non conoscere l’onda della serie C per la prima volta nella sua storia.

Bisogna fare quadrato, remare tutti dalla stessa parte e lasciare stare le polemiche e le recriminazioni per la fine del campionato.

E’ indiscutibile che società, direttore sportivo, allenatori e giocatori non sono esenti da colpe, anzi!!!!

I blucerchiati devono affrontare questo derby con animo pugnante in quanto gli avversari, nonostante i 23 punti di vantaggio, non stanno attraversando un buon periodo come dimostra l’unica vittoria conquistata nelle ultime sette gare.

Agli aquilotti mancheranno Cassata per squalifica oltre a Reca per infortunio, mentre mister D'Angelo non potrà sedersi in panchina per il cartellino rosso rimediato, a fine gara, contro il Brescia.

Poco sportivamente si spera, anche, che il regista Salvatore Esposito non sia disponibile.

Semplici, dal suo canto, recupera Niang che guiderà l’attacco blucerchiato per cercare di portare a casa i vitali tre punti.

La formazione genovese è già delineata con il rientro a centrocampo di Meulensteen per dare fisicità al reparto che sicuramente è quello più in difficoltà della squadra.

In mezzo al campo si fa poco filtro per proteggere la difesa e si costruisce poco per il reparto offensivo che spesso e volentieri non riceve palle giocabili.

Semplici e’ sulla graticola per le sole due vittorie conquistate e sembra abbia la fiducia solo di Pietro Accardi come dimostrato nel tribolato post partita con i ciociari.

Paradossalmente, in caso di sconfitta, è pronto il quarto allenatore della sciagurata stagione tra Pirlo, Andreazzoli e Iachini.

Certamente pensare che la Sampdoria detiene il secondo monte ingaggi del torneo cadetto e che ha chiuso il bilancio con 29.000.000 di passivo per essere terzultima e’ alquanto drammatico, sportivamente parlando.

Arbitro della delicatissima partita sarà il signor Antonio Rapuano di Rimini.

Probabili formazioni Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Vignali, Esposito P., Lapadula All. D’Angelo. Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci,Meulensteen , Beruatto;Oudin, Sibilli; Niang. All Semplici

ALBERTO SQUERI