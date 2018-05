Pegli, a fuoco anche roulotte di una 50enne. Tam tam su Fb: aiutiamo Ketty

Tam tam su Facebook per aiutare Ketty. La cinquantenne proprietario della roulotte andata a fuoco la notte scorsa in via Ronchi a Pegli.

La donna, in difficoltà, è molta nota nel quartiere del Ponente genovese e i cittadini hanno lanciato una gara di solidarietà per aiutarla.

L’incendio della roulotte è stato spento dai vigili del fuoco intorno a mezzanotte.

Non è la prima volta che i pompieri intervengono, nel giro di pochi giorni, nella zona. Finora si sono registrati tre roghi di roulotte o camper. In particolare, in piazza Sciesa a Prà. Indagini in corso dei carabinieri.