Pedone travolto due volte in piazza Leonardo da Vinci: 79enne in condizioni gravissime

L’uomo, investito prima da un’auto pirata e poi da un secondo veicolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in codice rosso al San Martino

Poco prima delle 18 piazza Leonardo da Vinci, nel cuore del quartiere genovese di Albaro, è diventata teatro di un incidente drammatico. Un uomo di 79 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza di via Boselli quando un SUV di grossa cilindrata lo ha colpito in pieno, scaraventandolo diversi metri più avanti sull’asfalto. Il conducente del primo veicolo non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi immediatamente dopo l’impatto.

L’arrivo del secondo veicolo

Mentre alcuni passanti cercavano di capire come assistere la vittima, una seconda automobile in transito non è riuscita a evitare il corpo disteso a terra. La vettura ha travolto nuovamente l’uomo, che è rimasto incastrato in posizione prona sotto il mezzo. La conducente, una donna di 76 anni, è stata trovata in stato di shock, ma non ha riportato ferite ed è risultata negativa all’alcol test.

I soccorsi e il lavoro dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute tempestivamente l’automedica Golf 1 e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, allertate in codice rosso. La situazione è apparsa subito gravissima e, per liberare l’uomo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Utilizzando attrezzature idrauliche e un divaricatore, i pompieri hanno sollevato il veicolo quel tanto che bastava per permettere ai sanitari di estrarre il pedone e iniziare le manovre di stabilizzazione.

Il 79enne ha riportato politraumi multipli, tra cui un trauma facciale, un pneumotorace e una sospetta frattura del bacino. Dopo circa un’ora di operazioni e cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino.

Le indagini della polizia locale

Le pattuglie della sezione infortunistica e le unità territoriali della polizia locale sono intervenute immediatamente per ricostruire la dinamica dei fatti. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca del SUV coinvolto nel primo investimento, fuggito senza fermarsi. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di zona per risalire al responsabile.

