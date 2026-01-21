Pedone investito a Sestri Ponente, traffico rallentato

Incidente in via Puccini nelle prime ore del mattino: un 54enne soccorso e trasferito in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 8.30, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. L’episodio è avvenuto in via Puccini, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, dove un uomo di 54 anni è stato investito mentre attraversava la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali.

Secondo le prime informazioni, il pedone è stato urtato da uno scooter in transito, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei mezzi di emergenza

Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza della Croce Verde Pegliese, attivata in codice rosso insieme all’automedica Golf 4. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto, procedendo alla stabilizzazione del ferito prima del trasferimento in ospedale.

L’uomo è stato successivamente accompagnato al Policlinico San Martino in codice giallo, con condizioni giudicate serie ma non critiche.

Rilievi e gestione della viabilità

Per consentire gli accertamenti e garantire la sicurezza dell’area, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, presenti con più unità, tra cui una pattuglia motociclistica. Le operazioni di rilievo hanno richiesto una regolazione temporanea della circolazione, già intensa nelle ore di punta mattutine. Sul posto anche gli addetti per il ripristino del manto stradale.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, con disagi alla viabilità durante le fasi di soccorso e messa in sicurezza della strada.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube