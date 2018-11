Pedaggi autostradali gratuiti negati a mezzi di soccorso, Puggioni: vicini a soluzione problema

Pedaggi autostradali gratuiti negati ai mezzi di soccorso. A un passo la soluzione che salva i bilanci delle Pubbliche assistenze sul territorio. Oggi l’Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Alessandro Puggioni (Lega) e firmata dai colleghi Paolo Ardenti e Vittorio Mazza.

“Con questo documento – ha spiegato Puggioni – abbiamo impegnato la giunta a chiedere al Governo Conte di adottare tutte le misure, anche legislative, necessarie affinché l’esenzione dei pedaggi sia assicurata dai gestori delle reti autostradali liguri anche dopo la primissima emergenza causata dal tragico crollo del Ponte Morandi.

Intanto, il nostro deputato Massimiliano Capitanio ha già presentato un emendamento alla legge di bilancio per esentare le ambulanze anche non in servizio di emergenza e urgenza.

Una volta che il provvedimento sarà votato in Parlamento, si farà definitivamente chiarezza e lo ‘scandalo’ di far pagare l’autostrada a chi compie un importante servizio per la comunità sarà quindi superato. La soluzione è vicina”.