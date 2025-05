Pd: domani chiusura campagna elettorale a Pra’ con Schlein e Salis

“Il Partito Democratico di Genova chiuderà la campagna elettorale per le elezioni comunali 2025 giovedì 22 maggio alle ore 18:30 in piazza Sciesa, a Pra’. La serata concluderà un percorso intenso, fatto di ascolto, partecipazione e proposte per il futuro della città.

Con Elly Schlein e Silvia Salis, interverranno sul palco Francesca Druetti, segretaria nazionale di Possibile, ed Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. Insieme a loro Andrea Orlando, consigliere Regionale della Liguria, e Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Partito Democratico di Genova e consigliere regionale.

“La scelta di Pra’ e del Ponente di Genova – hanno riferito dal Pd – non è casuale. Qui ci sono le zone con il più alto astensionismo della città. Qui il Partito Democratico è tornato a essere il primo partito, ma sappiamo che non può bastare. Vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro, riaffermando la centralità di un’agenda marcatamente progressista che si ponga come obiettivo quello di cancellare le periferie sociali, sapendo investire in ogni territorio.

Crediamo a un’idea di città inclusiva, giusta, viva, alternativa a una destra che ha trasformato Genova in una città a due velocità, in declino e senza visione, dove i cittadini tornano protagonisti delle scelte che li riguardano, dove ogni quartiere conta e ogni voce viene ascoltata”.

