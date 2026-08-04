Pd, Avs, M5S: Giunta Bucci mantenga impegno di consiglio straordinario sulla Diga di Genova

Nuova Diga di Genova. Consiglieri regionali di Pd, Avs, M5S, Lista Orlando: “I l consiglio regionale deve tornare a essere la sede naturale del confronto su un’opera strategica per la Liguria”

“Accogliamo positivamente l’impegno assunto dalla Giunta Bucci e dalla presidenza del consiglio regionale di convocare, su nostra richiesta, un consiglio straordinario dedicato alla nuova Diga di Genova al termine del percorso di approfondimento nelle commissioni competenti.

Ci aspettiamo ora che quell’impegno venga mantenuto, perché il consiglio regionale deve tornare a essere la sede naturale del confronto su un’opera strategica per la Liguria”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle, dopo la discussione sulla nuova Diga di Genova in aula.

“La Diga – hanno aggiunto gli esponenti delle minoranze – non è un’infrastruttura come le altre. È uno degli interventi più importanti finanziati dal Pnrr, coinvolge direttamente anche la Regione attraverso risorse proprie e richiede il massimo livello di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle istituzioni.

Per questo riteniamo indispensabile che il confronto non si esaurisca nelle commissioni, ma approdi in aula, dove possano essere affrontate tutte le questioni ancora aperte.

In questi mesi sono emersi temi che meritano un’assunzione di responsabilità politica.

Dall’aumento dei costi dell’opera, che rende necessario conoscere il quadro economico aggiornato, ai dubbi emersi sulla realizzazione dei cassoni e sulle verifiche relative ai fondali, fino alle criticità ambientali evidenziate nel corso dell’iter dell’opera.

Sono aspetti sui quali è necessario fornire risposte puntuali e documentate.

A queste preoccupazioni si aggiunge quanto emerso dall’inchiesta sul caporalato nel cantiere di Vado Ligure, dove venivano realizzati i cassoni della Diga.

Le indagini impongono di verificare se i protocolli di legalità e i sistemi di controllo abbiano funzionato adeguatamente e quali interventi siano necessari per rafforzare la tutela dei lavoratori e la sicurezza nei cantieri.

Proprio perché la Fase B dell’opera è ormai alle porte, è indispensabile fare piena luce sulle criticità emerse nella Fase A, affinché non si ripetano.

Il consiglio straordinario dovrà essere l’occasione per fare il punto sul cronoprogramma, sugli extracosti, sulle verifiche tecniche, sugli aspetti ambientali e sui controlli in materia di legalità e sicurezza.

Per questo chiediamo che l’impegno assunto oggi venga rispettato”.

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