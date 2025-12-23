Pd attacca Bucci: Pil della Liguria a -1%, regione peggiore d’Italia dopo Molise

“Abbiamo battuto il Molise, una grande notizia. Di tutte le regioni italiane, la nostra è risultata la peggiore per crescita del Pil, appena sopra il Molise. Mentre le altre regioni del Nord Ovest, Lombardia e Piemonte, crescono rispettivamente dell’1,2 per cento e dell’1,1 per cento, la Liguria va indietro di un punto percentuale (-1%).

Per Marco Bucci non vale nemmeno la giustificazione di dire che nel 2024 c’erano ‘quelli di prima’, perché quelli di prima erano sempre loro.

Per la giunta regionale è tutto sotto controllo, ma la realtà è evidente: le giustificazioni accampate non stanno in piedi.

Questa è la fotografia di una regione sempre più povera, ferma da anni per colpa di una politica fatta di propaganda.

I numeri parlano chiaro e raccontano, purtroppo, una regione che non cresce e che perde terreno rispetto al resto del Paese.

Altro che ripresa. Questo è il fallimento di anni di propaganda. Serve un cambio di rotta immediato, perché continuare a mentire non farà crescere il Pil e non migliorerà la vita dei liguri.

La Liguria merita di più”.

Lo hanno dichiarato oggi il segretario ligure del Pd e consigliere regionale Davide Natale e il capogruppo regionale del Pd Armando Sanna, commentando i dati Istat sul Pil della Liguria.