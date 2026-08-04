Paziente 60enne muore al S. Martino: indagati per omicidio colposo primario e specializzando

No comment da parte dei responsabili dell’ospedale San Martino di Genova: “Il policlinico rimane a completa disposizione delle autorità competenti, fiducioso dell’operato della giustizia”

Un primario dell’ospedale San Martino e un medico specializzando sono stati indagati dalla Procura di Genova con l’accusa di omicidio colposo per la morte di una paziente di 60 anni.

La paziente era deceduta durante una biopsia al polmone per una sospetta metastasi.

L’intervento risale allo scorso 22 luglio.

La 60enne, accompagnata dal marito, era entrata in ospedale la mattina per essere sottoposta all’intervento in day hospital.

Secondo quanto riferito, i medici avevano inserito un ago dentro il polmone per prelevare il tessuto da analizzare, ma nel corso dell’operazione la paziente ha avuto un’emorragia ed è morta.

Secondo una prima ipotesi sui fatti avvenuti, ad avere eseguito la manovra sarebbe stato il medico specializzando.

La pm Valentina Grosso ha disposto l’autopsia che sarà eseguita dal medico legale Yao Chen di Pavia.

I due indagati sono assistiti dall’avvocato Antonio Rubino e hanno scelto come consulente il medico legale Francesco Ventura.

I famigliari della paziente deceduta sono assistiti dall’avvocata Ilaria Tulino e hanno nominato l’anatomopatologo Enzo Profumo.

La relazione sull’esame autoptico sarà depositata entro 90 giorni.

No comment da parte dei responsabili dell’ospedale San Martino, che hanno dichiarato: “Il policlinico rimane a completa disposizione delle autorità competenti, fiducioso dell’operato della giustizia”.